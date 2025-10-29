GIOVANI, TALENTI E TERRITORIO: L’ASSEMBLEA 2025 DEI SOCI DELLA BANCA DELLE TERRE VENETE

Nel suggestivo scenario della Filanda di Trissino si è svolta l’assemblea dei Giovani Soci di Banca delle Terre Venete, quest’anno sotto il tema “Intrecci d’arte e di comunità”. Il club, che conta oggi 2.350 soci tra i 18 e i 35 anni in costante crescita, si impegna a valorizzare i giovani, promuovendo iniziative legate al territorio e investendo sulle persone e sui loro talenti. Tra gli obiettivi principali: crescita personale, sostenibilità e riuso, cultura e valorizzazione femminile, aggregazione e formazione.