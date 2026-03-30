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30 Marzo 2026 - 9.58

Giovane rischia di precipitare nel vuoto sulle 52 Gallerie del Pasubio, salvato dall’amico: recupero con elicottero (video)

REDAZIONE
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Intervento nel pomeriggio di ieri, domenica 29 marzo, lungo la Strada delle 52 Gallerie sul Monte Pasubio, dove due giovani escursionisti si sono trovati in difficoltà in un tratto compreso tra la 32ª e la 33ª galleria.

Secondo le prime ricostruzioni, uno dei due ragazzi, per cause in corso di accertamento, ha rischiato di scivolare sulla neve con possibile caduta nel vuoto. Un altro escursionista presente sul posto è riuscito a intervenire tempestivamente, afferrandolo e mettendolo in sicurezza prima di allertare i soccorsi.

Ricevuta la segnalazione, la sala operativa dei Vigili del fuoco ha attivato la squadra del distaccamento di Schio e l’elicottero del reparto volo di Venezia “Drago 154”. È stato inoltre coinvolto il Soccorso Alpino tramite la centrale operativa del SUEM 118.

I due giovani sono stati recuperati con l’elicottero e trasportati a valle in una zona sicura. Le loro condizioni di salute sono risultate buone.

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