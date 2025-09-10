STREET TG
10 Settembre 2025 - 10.34

GIORNATA STORICA PER L’OVEST VICENTINO: INAUGURATO IL NUOVO OSPEDALE DI MONTECCHIO-ARZIGNANO

Elisa Santucci
È stata inaugurata ufficialmente la prima parte del nuovo ospedale di Montecchio-Arzignano, una struttura attesa da anni e destinata a diventare punto di riferimento per l’intero Ovest vicentino. Con un investimento di 138 milioni di euro, 225 posti letto e 49 mila metri quadrati di spazi moderni e funzionali, l’opera rappresenta un modello di efficienza e innovazione sanitaria. Il secondo stralcio sarà completato entro il 2027. Alla cerimonia, molto partecipata, erano presenti il presidente della Regione Veneto Luca Zaia e tutti i sindaci del territorio.

Di Elisa Santucci

