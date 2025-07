Giorgia Meloni e la politica come “cosa di famiglia”

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI.

Umberto Baldo

Dopo quasi tre anni di governo targato centrodestra, qualche bilancio si può e si deve fare, non solo sui risultati concreti, o meglio, sulle promesse disattese: riforme annunciate e mai partite, accise ancora lì, retorica muscolare e poca ciccia.

Ma a mio avviso il vero nodo, oggi, non è tanto ciò che il Governo fa o non fa, quanto il “come” lo fa. E soprattutto con chi.

Qui Giorgia Meloni gioca una partita tutta sua.

E nonostante l’idiosincrasia di certa sinistra che la dipinge ancora come una fascista in doppiopetto, è innegabile che sul piano internazionale sia riuscita a imporsi come interlocutrice credibile.

Diciamocelo: dopo anni di “macchiette” al potere, non è un traguardo da poco.

Ma proprio questo successo rende ancora più evidente una contraddizione profonda, che riguarda la struttura stessa del potere attorno alla Premier: l’assenza di una classe dirigente all’altezza del compito.

Meloni sembra aver scelto, con coerenza e determinazione, di circondarsi quasi esclusivamente di fedelissimi. Collaboratori spesso legati da anni di militanza comune, da una lunga consuetudine politica, a volte anche da vincoli personali e familiari.

Ma come allenatore di una squadra, la Presidente del Consiglio non può fare tutto da sola.

E se da un lato la Lega ha saputo, almeno nel Nord, coltivare una classe dirigente quantomeno competente (Zaia e Fedriga parlano per tutti), Giorgia Meloni sembra ancora costretta a giocare da numero 10, allenatrice, e massaggiatrice insieme.

Solo che la politica non è uno sport individuale, e nemmeno i fuoriclasse riescono a vincere il campionato da soli.

La domanda è: com’è possibile che, dopo tre anni di governo ed un consenso stabile attorno al 30%, non sia ancora riuscita a far emergere una classe dirigente nuova, capace, credibile?

La risposta è che forse non la vuole.

L’impressione è che Meloni continui a ragionare secondo un codice tribale, familistico, impermeabile.

A guidare le sue scelte non è il merito, ma la fedeltà.

E non quella generica al progetto politico, ma quella personale, radicata nelle vecchie sezioni del MSI, nelle campagne militanti di vent’anni fa, nei vincoli ideologici.

E così capita che Ministeri chiave finiscano in mano all’ex cognato, che si mette a pontificare sul rapporto fra vino e longevità come se fosse all’osteria. E pazienza se tutto il mondo scientifico dice il contrario.

E allora ecco spiegato il perché di tante cadute di stile (chiamiamole così): perché la selezione non è mai stata fatta sulla base della competenza o dell’apertura, ma sul principio del “noi contro il resto del mondo”.

Un “cerchio magico” in versione tricolore, impermeabile a chiunque non abbia un pedigree “certificato”.

Chi non è dei “nostri” resta fuori.

Intellettuali? No, grazie. Imprenditori? Solo se portano la tessera. Moderati? Manco a parlarne. Meglio restare chiusi nel guscio, mentre nel Paese c’è chi scalpita anche per dare una mano. Ma è inutile bussare: la porta è chiusa.

Ma fuori da quel cerchio c’è un Paese intero.

E non parlo di sinistra, Fratoianni, Schlein o compagnia bella.

Parlo di tutto quel mondo moderato, liberale, produttivo, che magari non chiede molto, se non di essere ascoltato.

Invece, niente. Nessun coinvolgimento, nessuna apertura.

Anzi, a ben vedere, il Palazzo si è ristretto: sempre meno decisori, sempre più solitudine al vertice.

E così il governo Meloni, anziché crescere, si è rimpicciolito.

È rimasto, per paradosso, l’emanazione diretta di quel Fratelli d’Italia del 4%, che era minoranza ideologica prima ancora che elettorale.

E allora ecco il paradosso: mentre la Premier si gode il suo momento di gloria, il suo partito resta quello di sempre.

Un Fratelli d’Italia in formato bonsai, dove l’unico talento davvero riconosciuto è la fedeltà, oserei dire, usando un’espressione spagnola, la “limpieza de sangre” (e questo è probabilmente il motivo della permanenza della “fiamma tricolore” nel simbolo).

E mentre aaa Naaazzzziiiiooone avrebbe bisogno di competenze, di visioni, di energia nuova, lei, come accennato, sembra avere un’unica ossessione: la purezza della stirpe politica.

Non si passa se non si è militato nella Giovane Italia, se non si è stati almeno una volta a Predappio in gita, o se non si è mai chiamata Giorgia “la Capa” con gli occhi lucidi.

Il risultato? Nessuno che sappia gestire le Regioni, nessuno che possa ambire a un ministero senza essere “di famiglia”.

Tutto questo, come accennato, ha un effetto concreto e immediato: la difficoltà a trovare candidati credibili per le prossime regionali.

In Veneto, dove il centrodestra vince anche con un manichino come capolista, non sanno chi scartare, la sfida è l’imbarazzo della scelta, e ve ne ho riferito ieri.

Ma altrove?

In Puglia, dove si voterà in autunno, la sinistra parte in vantaggio con Antonio Decaro, mattatore alle europee. A destra? Prima Gemmato, poi il ritiro. Alla fine, forse, toccherà a Mauro D’Attis, scelta di ripiego (eufemismo).

In Campania, la situazione è analoga. Vincenzo De Luca ha ancora la forza per dettare legge, e i nomi nel centrodestra si assottigliano, tra processi e ritiri.

Si sussurra di Edmondo Cirielli, o addirittura dell’ex ministro Sangiuliano, probabilmente già stanco di fare il corrispondente Rai da Parigi.

Non esattamente candidati del rinnovamento.

E intanto anche chi è già in carica, come Francesco Acquaroli nelle Marche, traballa: frutto pure lui di una scelta tutta interna al clan.

Alla fine, il punto è semplice: se Meloni vuole davvero fare il salto da capo della destra a leader nazionale, deve liberarsi da quella logica da Capoclan che oggi la incatena.

Perché governare con i fedelissimi può bastare per vincere qualche elezione. Ma per lasciare un segno serve ben altro: servono idee, visioni e, soprattutto, persone capaci di incarnarle.

Insomma: Giorgia Meloni oggi è Premier, ma guida un partito rimasto “culturalmente” al 4%.

Alla fine la morale è una: se vuole governare l’Italia, una statista deve scegliere: o il cognato o il Paese.

Per ora Giorgia ha scelto il cognato. Ma non è detto che l’Italia, a lungo andare, scelga lei.

Se vuole evitare di diventare una regina senza regno, deve smetterla con il familismo, e aprire le finestre.

O finirà per governare da sola, applaudita dai cognati e dai portaborse.

Umberto Baldo