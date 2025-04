Giardino Salvi, riordinato il roseto a cura degli Amici dei Parchi e di Amcps

Il Giardino Salvi, dopo i lavori di sistemazione, vede riordinato anche il roseto che si incontra accedendo dall’ingresso principale in piazzale De Gasperi.L’intervento è stato eseguito nei giorni scorsi da Amici dei Parchi e da Amcps che hanno realizzato il roseto didattico e ornamentale nel 2010: sono state integrate 20 piante di rose offerte dall’associazione.Nel 2010 nel roseto erano stati collocati gli appositi cartellini ed era stato redatto un pieghevole bilingue per promuovere la conoscenza della nomenclatura e delle caratteristiche delle varie specie di rose.

Negli anni successivi poi sono stati eseguiti vari interventi di potatura dimostrativa per i cittadini e per le scuole. Nel 2021 gli Amici dei Parchi, inoltre, hanno dato supporto al Comune per l’arredo delle fioriere poste negli 11 varchi della città che negli anni successivi sono state curate dagli Amici dei Parchi assieme ad Amcps.

Quest’anno hanno offerto una trentina di piante erbacee perenni e le hanno messe a dimora con l’aiuto di Amcps.