GALLIO – Malore durante una battuta di caccia: 64enne perde la vita

Questa mattina, alle 8.30, il Soccorso alpino di Asiago è stato attivato per il recupero del corpo senza vita di un cacciatore in località Sasso. M.B., 64 anni di Gallio (VI), impegnato con un compagno in un’uscita di caccia di selezione, si era all’improvviso accasciato a terra senza più dare segni di vita, mentre si trovava nei boschi 500 metri sotto Contrada Ruffi. I soccorritori hanno quindi imbarellato la salma e l’hanno trasportata fino alla strada, dove attendeva il carro funebre.