Furti, rapine, raid sulle automobili, violenze sull’ex compagna: arrestato tunisino (era stato espulso ma la Tunisia lo ha respinto)

Nella tarda serata di ieri gli Agenti della Squadra “Volanti” della Questura, impegnati nei normali servizi di prevenzione e di controllo del territorio, hanno identificato un cittadino straniero che stazionava con fare sospetto nella zona di Campo Marzio, in Viale dell’Ippodromo, zona costantemente monitorata dalle Forze di Polizia.

Il soggetto veniva generalizzato per tale T. M., 45enne cittadino tunisino con a proprio carico numerosi precedenti penali e/o di Polizia per reati di vario genere e gravità, quali danneggiamento, furto, rapina, nonché reati contro la persona, e con alle spalle un passato di minacce e atti persecutori nei confronti dell’ex coniuge, e per questo già detenuto presso la Casa Circondariale di Vicenza.

Lo scorso 13 Marzo T. M. – allora ricercato da alcune settimane in quanto sospettato di essere l’autore delle “spaccate” ai finestrini delle automobili parcheggiate nel quartiere Laghetto, in zona San Bortolo ed in altre zone della Città– dopo che le “Volanti” lo avevano fermato in Città in quanto era stato notato da una signora in Campo Marzo a bordo di una bicicletta che le era stata rubata qualche ora prima, gli Agenti dell’Ufficio Immigrazione lo avevano scortato al Centro di Permanenza per i Rimpatri di Gradisca d’Isonzo (GORIZIA).

Trascorsa una permanenza di alcuni mesi, il soggetto era stato rilasciato dal C.P.R. in quanto le Autorità tunisine non ne avevano accettato il rimpatrio.

Una volta condotto negli Uffici di Viale Mazzini per il prosieguo degli accertamenti, gli Agenti di Polizia potevano appurare dalla Banca Dati del Ministero dell’Interno che a carico di T. M. era stato emesso dal Tribunale di Vicenza un Ordine di Carcerazione: il soggetto, infatti, era ricercato per l’espiazione di una pena di 2 anni e 3 mesi di reclusione per una rapina aggravata commessa a Vicenza nel mese di settembre del 2019.

Pertanto, dopo averlo sottoposto al fotosegnalamento ed al termine degli atti di Polizia Giudiziaria relativi al suo arresto, i Poliziotti provvedevano a scortare T. M. presso la Casa Circondariale di Vicenza per l’espiazione della pena.

Poiché nei suoi confronti il Questore della Provincia di Vicenza Paolo Sartori aveva emesso, nei mesi scorsi, la Misura di Prevenzione Personale del FOGLIO di VIA OBBLIGATORIO con DIVIETO DI RITORNO per 3 anni nel Comune di Vicenza, T. M. è stato altresì denunciato alla Procura della Repubblica per violazione del Foglio di Via.