Friuli Venezia Giulia verso zona arancione

Il Friuli Venezia Giulia va verso la zona arancione. La Regione avrebbe superato tutti i parametri per il cambio (ricoveri nelle terapie intensive, ricoveri in area medica e incidenza dei casi settimanale). Lo certifica il rapporto dell’Istituto superiore di sanità.

Per quanto riguarda l’incidenza, la regione ha superato i duemila casi ogni 100mila abitanti. Per quanto riguarda i ricoveri in area medica ha toccato il 34% (il limite è 30%). Per quanto riguarda le terapie intensive è stato raggiunto il 24% (il limite è del 20%). La decisione ufficiale verrà presa domani.