FRANCIA – Si allarga l’epidemia di bronchiolite sui bambini: dipartimenti in allerta rossa

Il numero di casi di bronchiolite continua ad aumentare. Mentre quattro regioni continentali sono state finora messe nella “fase epidemica” dalla Sanità pubblica francese, l’agenzia sanitaria ha classificato altre due regioni in allerta rossa. Questo giovedì, il Centro-Valle della Loira e il Grand Est si sono aggiunti alla Normandia , all’Île-de-France , ai Paesi della Loira e alla Bretagna , che già rientravano in questa categoria , così come alla Guadalupa , alla Martinica e alla Guyana .

Va detto che le cifre sono in aumento. Secondo il rapporto di Public Health France , tra il 23 e il 29 ottobre si sono recati al pronto soccorso per bronchiolite 3.189 bambini sotto i due anni, “ovvero il 13% delle visite di questa fascia di età” . Perché se questa malattia, causata principalmente dal virus respiratorio sinciziale (RSV) e che provoca difficoltà respiratorie nei neonati, in genere non è grave, a volte può portare a visite al pronto soccorso e ricoveri ospedalieri.

Sei regioni in fase pre-epidemia

Pertanto, durante questo periodo, 1.042 bambini di età inferiore ai due anni sono stati ricoverati in ospedale per bronchiolite (di cui 987 di età inferiore a un anno). Un aumento del 33% in una settimana, secondo l’agenzia sanitaria. Diciotto di loro hanno addirittura dovuto essere ricoverati in terapia intensiva, ovvero il 20% in più rispetto alla settimana precedente.

Quasi tutte le regioni restano interessate da questo fenomeno. Hauts -de-France , Nouvelle-Aquitaine e Occitanie sono ancora considerate in fase “pre-epidemica” da Public Health France. L’allerta arancione è stata estesa da giovedì a Borgogna-Franca Contea , Alvernia-Rodano-Alpi e Provenza-Alpi-Costa Azzurra .

L’epidemia, tuttavia, resta inferiore a quella osservata lo scorso anno, che raggiunse livelli senza precedenti. Nel 2022, alla stessa data, oltre il 20% degli accessi al pronto soccorso dei bambini sotto i due anni riguardava bronchiolite (quest’anno il 13%), anche se è ancora troppo presto per trarre conclusioni sul volto. epidemia in questa stagione. Una delle grandi domande è l’effetto che avrà un nuovo trattamento preventivo, il Beyfortus di Sanofi. Inizialmente offerto a tutti i bambini nati a partire da febbraio, attualmente è riservato ai reparti maternità, in attesa di nuove scorte.