Forte scossa di terremoto (magnitudo 4.4) in Liguria

In aggiornamento

Forte scossa di terremoto alle 15.39 in Liguria, con epicentro vicino a Torriglia (Genova) e Bargagli. Non si hanno al momento notizie di danni a cose o persone, ma la scossa è stata avvertita in una vasta area del Nord Ovest e Centro Italia. Si attende la valutazione esatta dell’INGV, la scossa è indicata da 4.2 a 4.4 di magnitudo.

Nel frattempo il Governatore della Liguria Toti ha diffuso un messaggio su Twitter

“Una forte scossa di magnitudo 4.2 con epicentro nel comune di #Bargagli è stata avvertita a Genova e in tutta la provincia. La sala operativa della Protezione civile regionale sta facendo tutte le verifiche del caso ed è in contatto con il Dipartimento nazionale.

Aggiunge:

Da un primissimo monitoraggio non risultano danni a edifici e persone. Sono comunque in corso tutti i contatti per gli approfondimenti.