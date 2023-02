Forte scossa di terremoto in Croazia: avvertita nel Nord Est, un ricercatore olandese l’aveva previsto quattro giorni fa

Forte scossa di terremoto stamane alle 10.47 con epicentro a 37 km a Sud Est di Fiume di magnitudo 5.0. L’epicentro è nell’isola di Veglia (Krk in croato), nota meta turistica. Non vi sarebbero danni o vittime.

L’evento sismico, ad una profondità di 10 km, è stato avvertito in tutto il Nordest ma anche in Romagna e nelle Marche.

Raccogliamo una delle testimonianze da Giada C.d.C., anziana signora disabile di Trieste che ha avvertito la scossa ed è immediatamente scesa in strada. “Tanta paura -scrive su FB – sono scesa con la mia assistente Olga, croata, che immediatamente ha chiamato i famigliari a Fiume. Il primo ad accorgersene è stato Marty, il mio barboncino. Prego il Signore perché non vi siano morti o feriti”.

Sui social vi sono decine di messaggi da tutto il Nord Est.

Il ricercatore olandese Frank Hoogerbeets, che dichiara di aver previsto i recenti terremoti catastrofici in Turchia, ha affermato in un video sulla pagina YouTube del Solar System Geometry Survey Institute, quattro giorni fa, che il 16 e il 17 febbraio sono critici per “potenziali grandi eventi sismologici” nel centro Mediterraneo. Ha segnato sulla mappa l’area dell’Istria, del Quarnero e dell’Italia meridionale