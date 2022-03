Flash mob delle scuole per la pace: venerdì alle 11 l’iniziativa provinciale

Dopo il flash mob per la pace promosso lo scorso venerdì dal Consiglio comunale dei giovani della scuola media Vittorio Alfieri di Marano Vicentino (https://icmaranovic.edu.it/flash-mob-pace-fridayforpeace/), il Sindaco, Marco Guzzonato, si è fatto portavoce dei giovani presso il presso il Presidente della Provincia di Vicenza, Francesco Rucco, proponendo che l’iniziativa sia ripetuta venerdì 18 marzo, alle ore 11.00, in tutte le scuole medie della Provincia di Vicenza. Per sostenere l’iniziativa si stanno coinvolgendo i Dirigenti scolastici delle scuole secondarie di primo grado e i Consigli comunali dei giovani della Provincia; tramite la consigliera provinciale con delega all’Istruzione, Maria Cristina Franco, è stato informato anche il Provveditore, che supporterà il flash mob, per esprimere insieme il no alla guerra e il sì alla pace e al dialogo fra i popoli. Sarà poi realizzato un unico video che verrà condiviso sui social.