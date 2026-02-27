Finto carabiniere tenta la truffa dei gioielli: 22enne denunciato e allontanato da Vicenza

Vicenza, 27 febbraio 2026 – Si finge carabiniere e tenta di farsi consegnare monili in oro con la scusa di una rapina in centro, ma viene individuato e denunciato dalla Polizia di Stato.

Nella giornata di ieri, 26 febbraio 2026, gli operatori della Squadra Mobile di Vicenza, Sezione Reati contro il patrimonio e contro la pubblica amministrazione, impegnati in servizi mirati di prevenzione dei reati contro il patrimonio – in particolare ai danni di persone in condizioni di minorata difesa – predisposti dal Questore di Vicenza, hanno indagato in stato di libertà un uomo di 22 anni per tentativo di truffa aggravata.

L’allarme è scattato dopo una segnalazione giunta alla sala operativa della Questura: una donna aveva ricevuto una telefonata da un interlocutore che si qualificava come appartenente all’Arma dei Carabinieri. Durante la conversazione, l’uomo invitava la vittima a preparare i propri gioielli in oro, spiegando che di lì a poco sarebbe passato un altro militare per confrontarli con quelli sottratti durante una rapina avvenuta in centro città. Secondo quanto riferito, i responsabili del colpo si sarebbero allontanati a bordo di un veicolo intestato proprio alla vittima.

Ricevuta la segnalazione, gli investigatori hanno organizzato un servizio di appostamento nei pressi dell’abitazione della donna, con l’obiettivo di individuare eventuali soggetti pronti a introdursi nell’appartamento sfruttando il raggiro del cosiddetto “finto carabiniere”.

Nel corso dell’osservazione, gli agenti hanno notato un’autovettura in sosta nelle vicinanze, con a bordo un uomo. Il mezzo è risultato noleggiato, modalità frequentemente utilizzata nei casi di truffe, anche ai danni di persone anziane.

Dagli accertamenti successivi sono emersi gravi indizi di colpevolezza nei confronti del 22enne, che è stato denunciato in stato di libertà per tentativo di truffa aggravata.

Il Questore di Vicenza ha inoltre disposto nei suoi confronti la misura di prevenzione del Foglio di Via Obbligatorio dal capoluogo berico per la durata di due anni.

L’uomo è stato infine segnalato alla Prefettura di residenza per uso di sostanza stupefacente del tipo hashish, con sanzione accessoria del ritiro della patente di guida, in quanto aveva la disponibilità del veicolo utilizzato.