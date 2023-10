Fieracavalli Verona, dal 9 al 12 novembre la 125ma edizione

Torna a Verona, dal 9 al 12 novembre, Fieracavalli, la rassegna dedicata al mondo equestre e agli sport ad esso collegati.

“125 anni di passione che unisce” è il claim della manifestazione.

La fiera è stata presentata oggi a Milano e annuncia numeri imponenti: 2.500 cavalli di 60 razze, quattro giorni di manifestazione durante i quali sportivi, operatori del settore e appassionati potranno scoprire tutte le sfaccettature del mondo equestre grazie a 12 padiglioni e 6 aree esterne per oltre 128mila metri quadrat. A Fieracavalli saranno presenti 35 associazioni allevatoriali, 700 aziende espositrici da 25 Paesi, mentre saranno oltre 200 gli eventi in programma, tra competizioni, spettacoli e convegni. La nuova edizione pone l’accento sull’affinità elettiva tra uomo e animale: dalla campagna stampa, al nuovo progetto Horse Safety System, passando per il meglio del comparto allevatoriale.

“Fieracavalli – ha detto Federico Bricolo, presidente di Veronafiere -, è da sempre l’evento di punta del mondo equestre italiano e non solo grazie a un dialogo continuo con tutte le istituzioni e il settore, dall’allevamento al comparto sportivo, e ai tanti altri partner. Ecco perché al nostro fianco, anche in questa edizione dei 125 anni, possiamo contare sul supporto di tanti e storici ‘amici’ di Fieracavalli, come il ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, con il ministro Francesco Lollobrigida che sarà presente il giorno dell’inaugurazione e che ringraziamo”. Sono attesi inoltre, ha annunciato Bricolo, i ministri dello Sport e del Turismo.

Spiccano anche l’unica tappa italiana della Longines Fei Jumping World Cup, le competizioni targate Fise, il Gala d’Oro Artè, il Salone del Turismo Rurale, la seconda edizione di Sapori di Razza con lo chef Alessandro Borghese