Festa finale del Pedibus a Montecchio: premiati i piccoli “bravi pedoni”

Si è svolta ieri mattina alla scuola primaria “Manzoni” la festa conclusiva del Pedibus, l’iniziativa di mobilità sostenibile promossa dal Comune di Montecchio Maggiore in collaborazione con gli Istituti Comprensivi della città. Per sancire la chiusura dell’edizione 2024/2025, si è tenuto l’evento di consegna ai bambini coinvolti dei patentini del “bravo pedone” e di un omaggio pensato per la bella stagione: si tratta di un biglietto d’ingresso alla piscina comunale, offerto dall’Amministrazione comunale sia agli alunni che agli accompagnatori come forma di riconoscimento per l’impegno e la partecipazione costante durante l’anno scolastico. In totale, sono stati 45 i bambini ad aver aderito all’iniziativa – 25 per la primaria “Don Milani” e 20 della “Manzoni” – accompagnati ogni giorno a scuola da 30 volontari. Il Pedibus, con quattro linee che attraversano il territorio comunale, è nato vent’anni fa per promuovere la mobilità sostenibile, riducendo l’uso dell’automobile e contribuendo a diminuire l’inquinamento e il traffico nelle zone scolastiche, oltre che per favorire la socializzazione, l’interazione tra bambini, genitori e volontari. Tra le finalità figurano anche la promozione dell’attività fisica quotidiana e di uno stile di vita sano tra i giovani, l’opportunità di conoscere meglio le zone di residenza e lo sviluppo dell’autonomia, insegnando comportamenti responsabili in strada.

«Il Pedibus è un esempio virtuoso di educazione civica che i nostri bambini sperimentano e apprendono nella loro quotidianità. Nella sua semplicità, questa proposta contribuisce in maniera concreta a costruire abitudini sane e rispettose dell’ambiente», dichiara l’assessore alla pubblica istruzione, Maria Paola Stocchero. «Ringrazio le scuole, i genitori e soprattutto i volontari che rendono possibile ogni giorno questo servizio. Il mio auspicio è che per il prossimo anno scolastico aumentino ancora di più le adesioni, dando nuovo slancio a un progetto pensato per il benessere dei più giovani e per la vivibilità del territorio».