Festa di Santa Lucia, domenica 17 dicembre chiusi Borgo Santa Lucia e via Zambeccari

Per consentire lo svolgimento della Festa di Santa Lucia, in programma domenica 17 dicembre dalle 10 alle 18, è previsto la chiusura al transito automobilistico di Borgo Santa Lucia, da viale Rodolfi a via Pasi, e di via Zambeccari dalle 8 alle 20.Informazioni sulla situazione viabilistica in città sono disponibili anche sul portale Luce Verde, il servizio di infomobilità promosso da Automobile Club d’Italia (Aci) e Comune di Vicenza (https://vicenza.luceverde.it/#/home).Informazioni sulla Festa di Santa Lucia: https://www.comune.vicenza.it/vicenza/eventi/evento.php/359896