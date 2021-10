Fermati dai carabinieri con 45 grammi di coca: tre arresti a Valdagno

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

La compagnia dei Carabinieri di Valdagno, al termine di una lunga indagine, ieri sera ha arrestato tre persone per spaccio. Il trio infatti è stato sorpreso con 45 grammi di cocaina, già suddivisi in doti per lo spaccio. I tre arrestati sono tutti di Valdagno: N.H., classe 1996; I.E., classe 1979; A.A., classe 1993, donna.

I tre erano seguiti da tempo dai militari, che li avevano individuati come possibili spacciatori. Ieri, intorno alle 18, i carabinieri hanno fermato il veicolo su cui i tre viaggiavano con fare sospetto. la perquisizione ha permesso di rinvenire 45 grammi di cocaina, suddivisa in undici dosi, il tutto occultato dentro al veicolo..

Le loro abitazioni sono quindi state perquisite e nelle loro case sono stati trovati materiali per il confezionamento e soldi in contanti, verosimilmente provento dell’attività di spaccio. Il tutto è stato sequestrato. La ragazza è agli arresti domiciliari mentre i due uomini sono finiti al carcere di Vicenza.