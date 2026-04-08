Federica Pellegrini, primo scatto social con le figlie Matilde e Rachele

La “Divina” Federica Pellegrini è tornata a casa dopo la nascita della secondogenita Rachele, e ha condiviso sui social la prima foto in compagnia di entrambe le figlie: Matilde (nata nel 2024) e, appunto, Rachele. “Contorsionismi”, ha scritto Federica a corredo del dolce scatto della sua nuova quotidianità. Nell’immagine pubblicata da Pellegrini si intravede anche uno dei cagnolini della famiglia. “Comunque per essere considerata una foto di famiglia mancano un marito e tre cani”, ha commentato ironicamente Matteo Giunta, marito della “Divina”.



