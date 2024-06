Le scelte illogiche di Coldiretti

Con tutto il rispetto per Venezia ma che bisogno c’era di portare nel capoluogo Veneto il Villaggio di Coldiretti? Già Venezia abbonda di iniziative e forse trovare un luogo più consono in terraferma avrebbe avuto più logica. Eppure… : “Porteremo a Venezia il colore e l’esuberanza tipiche di Coldiretti – spiega il presidente di Coldiretti Vicenza, Pietro Guderzo – ma nel rispetto della città e dei suoi abitanti. Comprendiamo le difficoltà che una realtà unica come quella lagunare vive quotidianamente, complice l’incessante turismo e le numerose attività proposte, tuttavia, crediamo che il Villaggio Coldiretti rappresenti un’occasione unica per il nostro capoluogo di regione per celebrare l’italianità in un simbolo mondiale quale è la città di Venezia. Non ci sottrarremo, naturalmente, all’impegno di riconsegnare l’area utilizzata come, se non meglio, di quando ci è stata assegnata”.

Per quanto ci riguarda, dissentiamo.