Jesolo – Insulti pesanti a Federica Pellegrini nel lungomare, Zaia: “Inciviltà”

Hanno sicuramente impiegato tempo e soldi i vandali hater che hanno modificato i cartelli apposti sul lungomare di Jesolo dedicato a Federica Pellegrini. Un adesivo giallo stampato con caratteri simili a quelli delle targhe con scritto “Quella … di Federica Pellegrini, campionessa olimpica di arroganza e mitomania”. Le scritte sono state scoperte stamane da alcuni cittadini che hanno avvertito la Polizia Locale. Subito sono scattate le indagini per individuare i responsabili. L’ipotesi più accreditata è che si tratti di un attacco no vax per la recente campagna pro vaccini della campionessa veneta.

Il governatore del Veneto Luca Zaia ha dichiarato: “L’inciviltà non risparmia nessuno. Solidarietà a Fede”. E continua: “Gesti da condannare senza se e senza ma – aggiunge Zaia – i cui responsabili spero siano stati immortalati dalle telecamere e vengano presto individuati. Sono responsabili di un atto ignobile – conclude Zaia – di un ingiustificabile attacco personale a Federica, ma anche contro l’intera comunità veneta”.