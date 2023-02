Federica Pellegrini e la maternità: “Troppa pressione sociale”

Durante un question time su Instagram, Federica Pellegrini ha soddisfatto le curiosità dei fans sul tema della maternità. Alla domanda “quando vorrai figli?”, l’ex-campionessa di nuoto ha risposto che “questa è una cosa che mi viene richiesta spesso, in maniera molto assidua” e poi confessato di trovarla “un po’ pesante, non tanto per la domanda in sé, perché la bellezza di avere figli è una cosa ineguagliabile nella vita. Però sembra quasi che se mai non venissero, non ci fossero, io mi debba sentire meno realizzata di quella che sono. No, assolutamente no. Quindi se arriveranno, se non arriveranno, ciccia, ma la mia vita andrà avanti comunque”. Lo sfogo è arrivato arriva poco tempo dopo una recente intervista rilasciata a Repubblica, nella quale la fuoriclasse ha dichiarato che il progetto di un figlio non è, per il momento, nelle priorità della coppia che forma con l’ex-allenatore e attuale marito Matteo Giunta: “Ci sono troppi impegni e progetti da realizzare”.