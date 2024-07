Sul Gran Sasso il trekking del Cai di Vicenza con il club alpino di Pforzheim

Anche quest’anno si è svolta, con la collaborazione dell’ufficio Gemellaggi del Comune di Vicenza, la tradizionale settimana di incontro del Cai di Vicenza con gli amici tedeschi e baschi.

È dal 2007 che i soci della sezione di Vicenza partecipano ai trekking organizzati a rotazione nei rispettivi territori, con escursioni su Dolomiti e Appennini, Pirenei, Picos de Europa e sulle Alpi austriache e bavaresi.

Quest’estate è stato il Cai di Vicenza a proporre le escursioni che, precedute dalla visita di Roma, sono avvenute nei gruppi montuosi dell’Appennino Centrale, nel Parco del Velìno Sirente e nel gruppo del Gran Sasso, con la partecipazione di 22 vicentini, 16 tedeschi e 17 baschi.



«Il Comune di Vicenza – ha dichiarato il consigliere con delega ai gemellaggi che proprio in questi giorni è stato in visita a Pforzheim, Elia Pizzolato – plaude a questa longeva iniziativa a cui il Cai di Vicenza aderisce sempre con grande entusiasmo. Si tratta infatti di un trekking in cui la passione per la montagna si intreccia con la condivisione dei valori su cui si fonda il nostro essere cittadini europei, primo fra tutti quello della Pace».

Queste settimane di incontro hanno infatti avuto inizio per iniziativa di Pforzheim, gemellata con la città basca di Guernica perché entrambe distrutte da

bombardamenti aerei: la prima da parte degli Alleati nel febbraio 1945 e la seconda da

un’incursione aerea compiuta dalla Legione Condor tedesca con la partecipazione dell’Aviazione Legionaria italiana il 26 aprile 1937, durante la Guerra Civile spagnola .

Le due città nel 2005 hanno organizzato una “Escursione della Pace” di 1250 km per ricordare quelle tragedie. Da quell’esperienza ha preso il via, nel 2007, il trekking annuale organizzato a rotazione dai club alpini delle tre città, per non dimenticare le devastazioni causate dalle guerre.

Prima della partenza l’ufficio Gemellaggi del Comune ha ricevuto gli organizzatori del Cai, consegnando gadget e materiale informativo per le due delegazioni di Pforzheim e Guernica, tra cui alcuni libri su Vicenza.