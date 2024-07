Venerdì 19 luglio la seconda tappa del Giro del Veneto Juniores passerà per Vicenza

Transiterà anche per Vicenza, venerdì 19 luglio, il Giro del Veneto Juniores 2024. La manifestazione sportiva, organizzata dall’Asd Società ciclisti padovani, che coinvolge 200 atleti di età tra i 17 e i 18 anni, passerà per il territorio vicentino in occasione della 2a tappa del giro. Inevitabili alcuni disagi al traffico che interesseranno importanti arterie stradali della città, con probabili code e rallentamenti dovuti al passaggi dei ciclisti.Venerdì il percorso della tappa partirà da Cartigliano alle 11 e attraverserà una serie di comuni, offrendo un itinerario vario e suggestivo. Percorso, che sul territorio comunale interesserà strada Ponte dei Carri, strada Marosticana, rotatoria Cricoli con direzione viale Dal Verme, viale Dal Verme, viale Diaz, rotatoria dell’Albera con direzione viale del Sole, viale del Sole, svolta su strada Padana verso Verona SR 11 fino al confine territoriale con il Comune di Creazzo.Da qui, il percorso continuerà verso Altavilla Vicentina e Montecchio Maggiore. La gara terminerà a Verona. Un percorso, che attraverserà sia aree urbane che rurali, includendo tratti collinari e pianeggianti, rendendolo impegnativo e affascinante per i partecipanti.Per consentire il passaggio dei ciclisti è stata programmata la graduale chiusura temporanea della circolazione lungo la viabilità interessata, dalle 11 alle 12, e comunque fino al passaggio di tutti gli atleti. La chiusura, con conseguenti rallentamenti del traffico, scatterà da circa 30 minuti prima del transito dell’automezzo di “inizio gara” e fino al transito dell’automezzo con il cartello di “fine gara ciclistica”. Chi potrà farlo, è dunque invitato a percorrere strade alternative.