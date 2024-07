Il vicentino Davide Rizzi campione di parkour in carica

È maranese il campione italiano di parkour in carica: il venticinquenne Davide Rizzi, tesserato Krap, l’associazione di freestyle che ha da poco trovato casa nello stadio Pietro Berto di Marano Vicentino – come annunciato lo scorso giugno dall’assessore Filippo Fabris. A fine giugno, a Rimini, Rizzi ha vinto il campionato nazionale estivo di parkour; precedentemente aveva già vinto la manifestazione invernale.

Davide Rizzi, che fa parte della Federazione Ginnastica Italiana (FGI), lavora come allenatore di parkour alla Krap, nel “Krapannone” di Schio, dove è approdato come corsista 11 anni fa.

“Abbiamo in mente tanti progetti per far conoscere e usare al meglio il nuovo spazio a Marano Vicentino”, dice Rizzi ricordando l’impegno in corso per i centri estivi, la prima delle attività che Krap ha portato a Marano. “Da settembre partiranno nuove lezioni e l’intenzione è anche di organizzare delle manifestazioni di parkour dal richiamo nazionale e internazionale”.

Il prossimo autunno, nei mesi di settembre e di novembre, Rizzi parteciperà anche ad altre gare internazionali, in Portogallo e in Giappone.

Nel frattempo proseguono i lavori di miglioramento degli impianti sportivi dello stadio Pietro Berto, in via De Gasperi a Marano Vicentino: l’efficientamento energetico del campo da calcio, il rifacimento completo della nuova piastra per il salto in lungo – in convenzione con l’associazione MaRunners -, e il rifacimento del campo sintetico, in collaborazione con Alto Academy.

Con la nuova presenza di Krap, lo stadio maranese punta a diventare ancor più una casa accogliente e innovativa per chi desidera praticare sport in sicurezza, per il benessere e la socialità.