Concerto di San Silvestro a Vicenza: una nota stonata

Tutto esaurito? Sì. Tutto bene? No. È polemica riguardo il Concerto di San Silvestro firmato Orchestra Teatro Olimpico a Vicenza. Si dice che le difficoltà economiche abbiano costretto a tagli del budget, ad esempio nel cambio della guida sul palco con una nuova presentatrice che non a tutti è piaciuta o per la composizione della orchestra o, ancora, per le immagini trasmesse che non hanno portato ad una visione d’insieme del palco. Tante polemiche. Ed una domanda. Possibile che non si comprenda come contenere i budget, a volte, significhi far perdere credibilità ad un evento? E che sia più il danno di immagine che economico? Buon anno.