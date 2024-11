L’insostenibile pesantezza di Trump: il rischio per l’Europa se vince le elezioni

Con le elezioni presidenziali statunitensi del 2024 alle porte, l’Europa si trova a fronteggiare una sfida esistenziale: una possibile nuova presidenza di Donald Trump. Per l’Europa, la rielezione dell’ex presidente americano potrebbe significare l’accentuarsi di dinamiche geopolitiche già messe a dura prova dal precedente mandato di Trump. Se da un lato gli Stati Uniti di Trump rappresentano un partner economico cruciale, dall’altro l’approccio isolazionista e imprevedibile dell’ex presidente rappresenta una minaccia per la stabilità del continente europeo.

Durante la sua prima presidenza, Trump ha messo in discussione il ruolo della NATO e le basi dell’alleanza transatlantica, mostrando una riluttanza ad impegnarsi nella difesa degli alleati europei. Una seconda vittoria di Trump potrebbe significare un’ulteriore erosione della fiducia nelle relazioni transatlantiche, con il rischio di spingere gli Stati Uniti verso un disimpegno strategico in Europa. Questo scenario comporterebbe enormi costi politici e militari per i paesi europei, i quali dovrebbero incrementare le proprie spese in difesa e riconsiderare in toto la propria strategia di sicurezza.

Trump ha spesso espresso ammirazione per Vladimir Putin, suscitando preoccupazioni sulle sue reali intenzioni riguardo alla politica estera americana nei confronti della Russia. In un momento in cui l’Europa è fortemente impegnata a sostenere l’Ucraina nella resistenza contro l’aggressione russa, una presidenza Trump potrebbe comportare un ridimensionamento, se non un’interruzione, dell’appoggio americano a Kiev. Questo sarebbe un segnale devastante per l’Europa, che vedrebbe destabilizzate le proprie frontiere orientali e avrebbe difficoltà a contrastare da sola l’influenza russa.

Un ritorno di Trump alla Casa Bianca comporterebbe probabilmente una nuova ondata di politiche economiche protezionistiche, tese a “fare grande l’America” isolando il paese dal resto del mondo. Già durante il suo primo mandato, Trump ha imposto dazi su numerosi beni europei, dall’acciaio ai prodotti agricoli, e ha minacciato di estendere ulteriormente questa politica. Un secondo mandato potrebbe vedere un rafforzamento di queste barriere commerciali, con gravi ripercussioni sull’economia europea, particolarmente in settori come l’automotive e l’aerospazio.

L’Europa è all’avanguardia nelle politiche climatiche e considera il Green Deal europeo una priorità assoluta per garantire un futuro sostenibile. Tuttavia, Trump ha una lunga storia di negazionismo climatico e, durante il suo primo mandato, ha ritirato gli Stati Uniti dall’Accordo di Parigi. Un secondo mandato minaccerebbe nuovamente gli sforzi globali per ridurre le emissioni, rendendo ancora più difficile per l’Europa sostenere gli obiettivi di sostenibilità ambientale. Con il supporto ridotto degli Stati Uniti, il continente si troverebbe a combattere la crisi climatica senza uno dei suoi principali alleati.

Trump è noto per aver attaccato spesso la stampa, la magistratura e le istituzioni democratiche del proprio paese, sollevando dubbi sulla solidità della democrazia americana stessa. Se questa tendenza dovesse continuare, l’Europa potrebbe trovarsi di fronte a un partner sempre meno affidabile in termini di valori democratici condivisi. La tenuta della democrazia in Europa dipende anche dal sostegno di altre nazioni che condividono gli stessi principi: una presidenza statunitense ostile a tali valori creerebbe un pericoloso precedente e potrebbe alimentare movimenti populisti ed estremisti all’interno dell’Europa stessa.

La Cina rappresenta una delle principali sfide geopolitiche per l’Occidente, e l’Europa ha cercato di costruire una posizione unitaria, evitando l’escalation di tensioni sia con Pechino sia con Washington. Con Trump alla guida degli Stati Uniti, le relazioni sino-americane potrebbero tornare a inasprirsi, obbligando l’Europa a prendere posizione in un confronto sempre più polarizzante. Questo metterebbe a rischio i delicati equilibri economici europei, che dipendono anche dai rapporti con la Cina.

L’Europa si trova dunque a un bivio: deve prepararsi a un mondo in cui gli Stati Uniti potrebbero diventare un alleato meno affidabile e più imprevedibile. La vittoria di Trump metterebbe in discussione l’architettura di sicurezza, l’economia, e persino i valori democratici sui quali il continente ha costruito il proprio futuro. Sarà essenziale, per i leader europei, preparare piani di contingenza e aumentare la cooperazione interna, creando una maggiore indipendenza strategica che riduca la dipendenza dagli Stati Uniti.

In definitiva, l’Europa non può permettersi di ignorare la possibilità di un nuovo mandato Trump. Il rischio è troppo alto, e una risposta proattiva potrebbe essere l’unica via per proteggere il continente dagli scossoni di una politica americana sempre più imprevedibile e orientata verso l’isolazionismo.