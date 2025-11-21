STREET TG
ELEZIONI VENETO – GONZO (FdI): «HO ASCOLTATO I CITTADINI E PORTERÒ A VENEZIA LE ISTANZE DEL TERRITORIO»

Elisa Santucci
In corsa per Fratelli d’Italia nel Vicentino, Francesco Gonzo affronta la sua sesta campagna elettorale raccontando un territorio ricco di aspettative ma anche di disillusione verso la politica. Nel suo percorso ha incontrato amministratori, imprenditori, sindacati, ordini professionali, associazioni e soprattutto cittadini, che chiedono risposte su sanità, non autosufficienza e disagio giovanile. Accanto a questi temi, sicurezza, lavoro, viabilità e mobilità emergono come priorità che, secondo Gonzo, dovranno essere al centro dell’agenda del prossimo Consiglio regionale.

