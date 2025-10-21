Elezioni regionali 23 e 24 novembre, aperte le candidature per gli scrutatori

Sono aperte le candidature degli scrutatori in vista delle elezioni regionali del 23 e 24 novembre 2025.Gli interessati (sia iscritti all’albo che non, ma elettori del Comune di Vicenza) possono dare la propria disponibilità a svolgere la funzione di scrutatore per le elezioni regionali tenendo presente che le nomine potrebbero essere disposte, in caso di necessità, anche sabato pomeriggio 22 novembre oppure la mattina di domenica 23 novembre o lunedì 24 novembre.Gli scrutatori dovranno essere disponibili per tutta la durata delle attività elettorali dei seggi da sabato pomeriggio 22 novembre alla notte tra lunedì 24 e martedì 25 novembre.Gli interessati possono comunicare la propria disponibilità inviando una mail a: elettorale@comune.vicenza.itAndranno specificati nome, cognome, indirizzo di residenza, recapito telefonico, e-mail. E’ possibile inoltrare la propria disponibilità entro e non oltre domenica 9 novembre 2025.