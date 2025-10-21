ATTUALITA'
21 Ottobre 2025 - 9.58

Elezioni regionali 23 e 24 novembre, aperte le candidature per gli scrutatori

REDAZIONE
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI
Sono aperte le candidature degli scrutatori in vista delle elezioni regionali del 23 e 24 novembre 2025.Gli interessati (sia iscritti all’albo che non, ma elettori del Comune di Vicenza) possono dare la propria disponibilità a svolgere la funzione di scrutatore per le elezioni regionali tenendo presente che le nomine potrebbero essere disposte, in caso di necessità, anche sabato pomeriggio 22 novembre oppure la mattina di domenica 23 novembre o lunedì 24 novembre.Gli scrutatori dovranno essere disponibili per tutta la durata delle attività elettorali dei seggi da sabato pomeriggio 22 novembre alla notte tra lunedì 24 e martedì 25 novembre.Gli interessati possono comunicare la propria disponibilità inviando una mail a: elettorale@comune.vicenza.itAndranno specificati nome, cognome, indirizzo di residenza, recapito telefonico, e-mail. E’ possibile inoltrare la propria disponibilità entro e non oltre domenica 9 novembre 2025.

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

Elezioni regionali 23 e 24 novembre, aperte le candidature per gli scrutatori | TViWeb Elezioni regionali 23 e 24 novembre, aperte le candidature per gli scrutatori | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2025 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy