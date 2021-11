Elezioni provinciali: ecco le liste e i candidati – Info sul voto

Elezioni del Consiglio Provinciale: due liste in rappresentanza di tutto il vicentino

Provincia sempre più casa dei Comuni: per le elezioni del consiglio provinciale di Vicenza che si terranno il prossimo 18 dicembre sono due le liste di candidati, entrambe denominate “Casa dei Comuni”, una in rappresentanza dell’area nord di Vicenza, l’altra dell’area a sud del capoluogo berico.

Ventisette i candidati che si sfideranno per entrare a palazzo Nievo. Sedici i posti a disposizione, mentre i votanti, cioè i sindaci e consiglieri comunali dei 114 Comuni del vicentino, sono 1.522.

Su 27 candidati ben 13 sono sindaci, mentre 14 sono consiglieri comunali.

Sempre a proposito di numeri, sono 11 i consiglieri attualmente in carica che si ricandidano: oltre ai due vicepresidenti Maria Cristina Franco e Giancarlo Acerbi, ci sono Giovanni Gasparini, Marco Guzzonato, Valter Orsi, Giorgio Santini, Leonardo De Marzo, Davide Faccio, Matteo Macilotti, Renzo Marangon, Mattia Veronese.

Undici sono anche le candidate donne, poco sopra al 40% del totale.

“Le liste non hanno colore politico -commenta il presidente Francesco Rucco– certo i singoli candidati hanno un’appartenenza politica, ma rappresentano prioritariamente un territorio, e d’intesa con le forze politiche abbiamo voluto che tutto il vicentino fosse rappresentato. Questo perché la Provincia è un ente che deve dare risposte concrete alle esigenze d’area vasta, deve essere un luogo di confronto sulle grandi infrastrutture e sulle opere che riguardano più Comuni, deve offrire servizi perché i Comuni possano amministrare al meglio.”

Chiunque sarà eletto, quindi, una cosa è certa: sarà un governo di larghe intese. Una formula già testata nella scorsa legislatura e che, visti i risultati positivi, viene riproposta per i prossimi due anni, cioè la durata del consiglio provinciale.

“Dopo anni di difficoltà, per le Province si apre una nuova fase -afferma Rucco- Sono in arrivo i fondi del Pnrr e le Province sono chiamate a vivere da protagoniste la ripresa economica del nostro Paese. La Provincia di Vicenza può e deve essere in prima fila, perché rappresenta un territorio fra i più produttivi d’Italia. E per farlo c’è bisogno di un governo forte, che dia continuità a quanto finora fatto e che sappia programmare i nuovi investimenti, potenziando le infrastrutture, digitalizzando i servizi, offrendo opportunità di crescita per i nostri ragazzi e di sviluppo per la nostra comunità. Sono certo che questi sono gli obiettivi dei candidati, che ringrazio per avere accettato la sfida e a cui auguro buona fortuna.”

Questi i candidati:

Lista “Casa dei Comuni Nord”

Berton Davide Chimento Anna Maria Fanton Anna Gasparini Giovanni Antonio Guzzonato Marco Marsetti Moreno Mezzalira Elena Mozzo Matteo Orsi Valter Santini Giorgio Scremin Giannina Zaltron Chiara

Lista “Casa dei Comuni Sud”