Elezioni del Consiglio Provinciale di Vicenza: si vota domenica

Provincia di Vicenza al voto per il rinnovo del Consiglio Provinciale: domenica 29 settembre dalle 8 alle 20 i sindaci e gli amministratori comunali dei 113 Comuni vicentini sono chiamati a decidere chi li rappresenterà per i prossimi due anni a palazzo Nievo.

I 1.518 amministratori comunali potranno scegliere tra 43 candidati (anch’essi amministratori comunali) divisi in 3 liste: 1- Casa Civica; 2- Vicenza in Comune; 3- il Centrodestra Uniti per Vicenza

Una sola la preferenza da esprimere. Sedici i posti a disposizione.

Il voto è ponderato, ossia ha un peso diverso a seconda di quanti abitanti si rappresentano. I Comuni vicentini sono divisi in 6 fasce di appartenenza, dalla A per i Comuni con meno di 3mila abitanti alla F per i Comuni con più di 100mila abitanti. Più si sale di fascia, più il voto è “pesante”.

Per fare un esempio concreto, il voto di un consigliere del Comune di Vicenza (unico Comune in fascia F), vale 23 voti di un consigliere del Comune di Posina (fascia A).

Le elezioni si terranno domenica 29 settembre, dalle 8 alle 20, in 6 seggi distribuiti nel territorio vicentino, in modo da facilitare il voto: Vicenza, Bassano del Grappa, Asiago, Montecchio Maggiore, Sossano, Thiene.

Lo scrutinio avverrà subito dopo la chiusura dei seggi.

Il nuovo Consiglio Provinciale rimarrà in carica 2 anni. Alla guida troverà il presidente Andrea Nardin che, eletto nel gennaio del 2023, rimane in carica 4 anni.

LE LISTE DEI CANDIDATI

Elenco delle liste di candidati alla carica di consigliere provinciale (in ordine di estrazione):

– lista 1 “ CASA CIVICA” composta da 11 candidati consiglieri

BASTIANELLO ELISA, Sindaco di GRISIGNANO DI ZOCCO BENETTI MANUEL, Consigliere di THIENE BERTOLDO ALBERTO, Consigliere di SCHIO DE PERON ENRICO, Sindaco di VILLAVERLA GIRARDI CRISTIANA, Consigliere di MONTEGALDELLA MONTAGNER CRISTIANO, Consigliere di MUSSOLENTE NEGRO FILIPPO, Sindaco di CHIAMPO RIGATO FRANCESCA, Sindaco di ALBETTONE SELLA MARIA FABIOLA, Consigliere di LAGHI SPINATO LOREDANA, Consigliere di SCHIO ZORDAN MAURIZIO ALFREDO, Sindaco di VALDAGNO

– lista 2 “VICENZA in Comune” composta da 16 (sedici) candidati consiglieri:

CALGARO LOREDANA, Consigliere di SAN VITO DI LEGUZZANO CAMPAGNOLO ROBERTO, Consigliere di BASSANO DEL GRAPPA CISLAGHI LUCA, Consigliere di VELO D’ASTICO DE ALESSANDRIS ELISABETTA, Consigliere di CREAZZO GECCHELIN CARLO, Consigliere di THIENE GUZZONATO MARCO, Sindaco di MARANO VICENTINO LORENZINI MILENKA, Consigliere di VALDASTICO LUNARDELLO MARILÌ, Consigliere di CALDOGNO PALAZZI EVIANA, Consigliere di TORRI DI QUARTESOLO PILAN MATTIA, Consigliere di VICENZA RIGOTTO ANTONELLA, Consigliere di QUINTO VICENTINO SARTORI DIONISIO, Consigliere di SCHIAVON SCREMIN GIANNINA, Consigliere di CASSOLA STORTI ENRICO, Consigliere di RECOARO TERME ZAFFARI DIEGO, Consigliere di ARZIGNANO ZULIAN MASSIMO, Sindaco di CAMPIGLIA DEI BERICI

– lista 3 “il Centrodestra UNITI per VICENZA” composta da 16 candidati consiglieri: