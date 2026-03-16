Elezioni Arzignano, il clima si surriscalda. Acque del Chiampo, appello dei sindaci: “Resti fuori dal confronto elettorale”

Nove dei dieci sindaci dei Comuni soci di Acque del Chiampo hanno diffuso una lettera congiunta per invitare tutte le parti coinvolte nella campagna elettorale per le elezioni amministrative di Arzignano a lasciare la società al di fuori del confronto politico.

La presa di posizione arriva dopo le polemiche emerse nei giorni scorsi e a seguito del chiarimento diffuso da Acque del Chiampo giovedì 12 marzo in merito alla nomina del direttore generale. La società aveva precisato che la nomina spetta all’Assemblea dei soci, composta dai sindaci dei dieci Comuni serviti dal servizio idrico.

Nella lettera i primi cittadini sottolineano come la priorità, in questa fase, sia garantire la piena continuità e il corretto funzionamento di Acque del Chiampo nell’interesse dei cittadini e del territorio.

Nel corso dell’Assemblea dei soci è stato condiviso di rinviare la decisione sulla direzione generale – che da statuto è di competenza dei soci – alla prima data utile successiva alle elezioni comunali di Arzignano e comunque prima della scadenza dell’attuale incarico, così da assicurare continuità nella governance della società.

I sindaci evidenziano inoltre che il lavoro svolto dalla struttura tecnica guidata dal direttore generale Andrea Chiorboli e dal Consiglio di amministrazione rappresenta ed ha rappresentato una garanzia di competenza e stabilità per l’azienda.

Nella lettera viene inoltre ricordato che anche l’attuale Consiglio di amministrazione scadrà con l’approvazione del bilancio consuntivo e che il nuovo CdA sarà nominato con la presenza del futuro sindaco di Arzignano.

I sindaci soci confermano infine la disponibilità a collaborare con la futura amministrazione arzignanese e invitano tutte le parti a mantenere Acque del Chiampo al di fuori del confronto elettorale, nel rispetto del ruolo della società e del servizio essenziale che garantisce alla comunità.

A firmare la lettera sono Omar Loris Trevisan (Altissimo), Bruno Beltrame (Brendola), Filippo Negro (Chiampo), Elisa Maria Ferrari (Crespadoro), Pier Luigi Giacomello (Lonigo), Silvio Parise (Montecchio Maggiore), Emma Baron (Montorso Vicentino), Romina Bauce (Nogarole Vicentino) e Gabriele Tasso (San Pietro Mussolino).