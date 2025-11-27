27 Novembre 2025 - 10.09
ELETTI IN REGIONE – RUCCO SBARAGLIA TUTTI IN FRATELLI D’ITALIA: “LAVORERÒ PER IL TERRITORIO”
Nel panorama politico vicentino il risultato più rilevante arriva da Francesco Rucco, ex sindaco di Vicenza, che per Fratelli d’Italia conquista il primo posto assoluto e diventa l’unico candidato eletto direttamente in Regione. Un successo tutt’altro che scontato, che lo proietta verso un probabile ruolo di assessore regionale. Rucco si dice pronto a lavorare per il territorio e a disposizione del partito.
Di Elisa Santucci