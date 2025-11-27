STREET TG
27 Novembre 2025 - 10.09

ELETTI IN REGIONE – RUCCO SBARAGLIA TUTTI IN FRATELLI D’ITALIA: “LAVORERÒ PER IL TERRITORIO”

Elisa Santucci
Nel panorama politico vicentino il risultato più rilevante arriva da Francesco Rucco, ex sindaco di Vicenza, che per Fratelli d’Italia conquista il primo posto assoluto e diventa l’unico candidato eletto direttamente in Regione. Un successo tutt’altro che scontato, che lo proietta verso un probabile ruolo di assessore regionale. Rucco si dice pronto a lavorare per il territorio e a disposizione del partito.
