Dusting, la moda mortale dei social: ragazza di 19 anni dopo aver affrontato la challenge

Sognava di diventare famosa, ma la sua vita si è interrotta tragicamente a soli 19 anni. Jenna O’Rourke, giovane americana dell’Arizona, è morta il 1° giugno dopo aver partecipato a una sfida virale su TikTok che prevedeva l’inalazione di uno spray per tastiere di computer. La ragazza è rimasta quattro giorni in terapia intensiva senza mai riprendere conoscenza.

Il fenomeno, noto come “dusting” (o anche sbuffo o cromatura), si sta diffondendo rapidamente sui social: consiste nell’inalare gas contenuti in spray domestici, come quelli usati per pulire le tastiere, per ottenere un fugace effetto euforico. Ma le conseguenze possono essere devastanti.

Secondo il medico d’urgenza Gérald Kierzek, si tratta di prodotti contenenti gas propellenti altamente tossici, simili a quelli del gas esilarante: «L’inalazione può distruggere la guaina mielinica che protegge i nervi, con danni neurologici simili alla sclerosi multipla. Basta un solo respiro per rischiare edema polmonare o arresto cardiaco».

Oltre ai rischi fisici immediati, i medici segnalano gravi conseguenze psicologiche: ansia, depressione, psicosi e, in alcuni casi, dipendenza. Le bombolette spray, se usate in modo improprio, possono anche provocare ustioni interne e congelamento delle vie respiratorie.

I genitori di Jenna, devastati, hanno avviato una campagna di raccolta fondi su GoFundMe per coprire le spese del funerale e, soprattutto, per lanciare un appello contro questa pratica assurda: «Vogliamo che la storia di nostra figlia serva da monito ad altri ragazzi e genitori. Non è un gioco. È una trappola mortale».

Le autorità sanitarie invitano a denunciare immediatamente i video che promuovono o banalizzano pratiche simili e ricordano che, in caso di sospetta inalazione di gas, è fondamentale chiamare subito i servizi di emergenza o contattare un centro antiveleni.

Un’altra tragica prova di quanto i social, se usati con superficialità, possano trasformarsi in pericolosi strumenti di autodistruzione.