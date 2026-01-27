Instagram, Facebook e WhatsApp a pagamento? Gli ultimi rumors…

Meta si prepara a una svolta strutturale nel modello di monetizzazione delle sue piattaforme principali. Nei prossimi mesi, Instagram, Facebook e WhatsApp vedranno l’introduzione di nuovi piani di abbonamento premium finalizzati a sbloccare potenzialità avanzate di intelligenza artificiale e strumenti inediti di gestione del profilo. L’iniziativa, come spiega Adnkronos oggi, si manterrà distinta dal già noto servizio Meta Verified lanciato nel 2023. Sebbene i servizi essenziali rimarranno accessibili senza costi, il gruppo guidato da Mark Zuckerberg testerà diversi pacchetti di funzionalità esclusive, i cui prezzi non sono ancora stati resi noti. Oltre al potenziamento dell’IA, i nuovi piani di abbonamento potrebbero introdurre strumenti di analisi e interazione particolarmente richiesti dalla base utenti. Su Instagram, le indiscrezioni suggeriscono la possibilità di gestire liste di pubblico illimitate, monitorare con precisione gli account che non ricambiano il follow e visualizzare le storie in modalità anonima.