Droga nascosta in un calzino: la Polizia di Stato denuncia noto pusher

Ieri gli operatori della Squadra Mobile, Sezione “Antidroga e Contrasto al Crimine Diffuso”, nell’ambito dei consueti servizi di prevenzione e repressione dei reati in materia di spaccio di sostanze stupefacenti, attenzionavano J.W., cittadino nigeriano, più volte e recentemente notato nel centro cittadino di Vicenza nella cosidetta “Zona rossa” quale probabile “pusher”. Nel corso della mattinata, l’uomo, uscito da casa sua a Cavazzale, è stato sottoposto a un controllo. L’uomo aveva nascosto su di sè un calzino contenente 15 involucri di marijuana per un peso complessivo di 19,57 frammi. La successiva perquisizione in casa di J.W. ha consentito di rinvenire 290 euro, considerati provento di attività illecita di spaccio, anche in considerazione del fatto che il soggetto non risultava occupato in alcuna attività lavorativa.

Alla luce di quanto rilevato e degli specifici recenti pregiudizi di Polizia a suo carico per reati afferenti allo spaccio di sostanze stupefacenti, l’uomo è stato denunciato all’A.G. per il reato ascritto ed accompagnato presso il CPR di Gradisca d’Isonzo (GO).