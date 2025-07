Doppio incidente sulle strade padovane: morto un motociclista a Codevigo, grave un rider a Vigonza

PADOVA – Due gravi incidenti stradali, avvenuti nel giro di 24 ore nel Padovano, hanno causato una vittima e un ferito in condizioni critiche. Sabato 26 luglio, un uomo ha perso la vita a Conche di Codevigo, mentre il giorno precedente un rider è rimasto gravemente ferito a Vigonza.

Il primo episodio si è verificato sabato poco prima di mezzogiorno all’incrocio tra via Montalbano e via Argine Sinistro Brenta, a Codevigo. La vittima, un uomo di origine chioggiotta, era a bordo del suo scooter quando, secondo una prima ricostruzione, si sarebbe scontrato con una prima auto per poi essere investito da una seconda vettura. L’impatto non gli ha lasciato scampo. I sanitari del SUEM 118, intervenuti tempestivamente, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Gli accertamenti sono affidati alla Polizia Stradale di Piove di Sacco, che sta indagando su una possibile mancata precedenza, eccesso di velocità o disattenzione alla guida. La Polizia Locale ha regolato la viabilità, rimasta interrotta per un paio d’ore. Il Pubblico Ministero di turno ha disposto il sequestro dei veicoli e il trasferimento della salma all’obitorio di Piove di Sacco. I conducenti delle due auto sono stati sottoposti ad accertamenti clinici: entrambi rischiano di essere iscritti nel registro degli indagati per omicidio stradale colposo.

Il secondo incidente è avvenuto venerdì 25 luglio intorno alle 15:00 in via Venezia, nel comune di Vigonza. Un rider a bordo di un ciclomotore, impiegato per consegne a domicilio tramite la piattaforma Glovo, si è scontrato con un’autovettura. Il lavoratore è stato ricoverato in gravi condizioni: era privo di documenti, e al momento non è stato possibile identificarlo.

Illesa la conducente dell’auto, ascoltata dalla Polizia Locale di Vigonza per ricostruire l’accaduto. Sul posto anche i Carabinieri di Noventa Padovana e gli agenti di Pianiga, impegnati a regolare il traffico in una zona già congestionata. La strada è rimasta chiusa per diverse ore.

Sono in corso ulteriori accertamenti, anche con il supporto della piattaforma Glovo, per risalire all’identità del rider e chiarire la dinamica del sinistro.