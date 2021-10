Donna 89enne scivola in montagna, soccorsa dopo aver allertato il figlio

Attorno a mezzogiorno il Soccorso alpino di Schio è stato allertato dalla Centrale del 118, per un’anziana scivolata lungo il percorso Staro Mille. La donna, 89 anni, di Schio (VI), era caduta mentre passeggiava nel bosco e aveva chiamato il figlio che aveva lanciato l’allarme. Una squadra ha raggiunto l’infortunata, che aveva riportato una ferita al ginocchio e non era più in grado di camminare da sola e, dopo averla stabilizzata, la ha caricata in barella. I soccorritori hanno quindi assicurato la barella per calarla fino al sentiero e poi trasportarla alla carrabile, da dove con la jeep sono arrivati alla strada per il rendez vous con l’ambulanza a Contrà Gecchelini.