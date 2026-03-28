Discoteca abusiva con open bar e droga: blitz e chiusura a Thiene

THIENE – Una discoteca completamente abusiva, con ingresso a pagamento, open bar e perfino droga in pista: è quanto scoperto nella notte tra il 27 e il 28 marzo durante un maxi controllo interforze disposto dal Questore di Vicenza.

Il locale, allestito all’interno di un capannone della zona industriale di via 51° Stormo, pubblicizzava sui social l’evento “YOURBAN PARTY NIGHT – HIP HOP/RAGGETON/TRAP”, con biglietto da 15 euro e consumazioni illimitate. Tuttavia, dagli accertamenti è emersa la totale assenza di licenze per pubblico spettacolo e somministrazione di bevande.

Il blitz è scattato dopo una fase di osservazione: all’esterno erano già presenti addetti che gestivano parcheggi e accessi, mentre all’interno si trovavano almeno 150 giovani. All’arrivo delle forze dell’ordine, qualcuno ha tentato di disfarsi di un involucro contenente cocaina, subito individuato e sequestrato grazie all’unità cinofila della Guardia di Finanza.

Dentro il capannone era stato allestito tutto come una vera discoteca: DJ su palco rialzato, impianto professionale e bar con alcolici serviti liberamente dopo il pagamento all’ingresso. L’organizzatore, rintracciato sul posto, ha ammesso di non aver richiesto alcuna autorizzazione. Anche la società proprietaria dell’immobile, affittato per circa 400 euro, è risultata priva delle necessarie licenze.

Gravi le irregolarità riscontrate: quattro lavoratori in nero e uno irregolare, rilevatori antincendio coperti con nastro isolante, assenza di cartelli obbligatori e listini prezzi. Immediata la sospensione dell’attività e lo sgombero del locale.

All’esterno non sono mancate tensioni, con diversi giovani – attirati dall’open bar – che hanno protestato chiedendo il rimborso del biglietto. È stato necessario l’intervento delle forze dell’ordine per riportare la calma.

L’organizzatore è stato accompagnato in caserma per le contestazioni, mentre ulteriori accertamenti sono in corso anche nei confronti della proprietà dell’immobile. L’operazione rientra nei controlli rafforzati disposti a livello nazionale per la sicurezza nei locali di intrattenimento, soprattutto dopo recenti tragedie legate a eventi non autorizzati.