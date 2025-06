Dieci nuovi agenti per il commissariato di Bassano del Grappa, il sindaco Finco: “Un grande risultato per tutto il territorio”

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Il commissariato di Bassano del Grappa potrà contare su dieci nuovi agenti operativi. A darne notizia è il sindaco della città, Nicola Finco, che parla di “un grande risultato per il territorio, frutto del lavoro svolto in questi mesi con il Ministero dell’Interno e in particolare con il sottosegretario Nicola Molteni”.

“È un segnale importante di vicinanza da parte delle istituzioni – afferma il primo cittadino – in un momento delicato e su un tema, quello della sicurezza, molto sentito dai bassanesi e dalla nostra amministrazione”.

Finco ricorda anche il recente via libera alla realizzazione del nuovo commissariato presso l’ex Caserma Monte Grappa, sottolineando come l’arrivo di nuovo personale rappresenti “un ulteriore tassello fondamentale per costruire un sistema di sicurezza territoriale efficace ed efficiente”.

“Un ringraziamento particolare – conclude – va al sottosegretario Molteni, che fin da subito ha dimostrato disponibilità al dialogo e alla collaborazione, ascoltando con attenzione le esigenze del territorio e dei sindaci”.