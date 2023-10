Dialetto vicentino: sfida 4.0 – Sabato la premiazione

Sabato 14 ottobre alle 16.30 a Palazzo Cordellina (contra’ Riale 12), sede della Biblioteca civica Bertoliana, si tiene la premiazione della seconda edizione del “Concorso internazionale Provincia di Vicenza 2023 – Poesia e Prosa in dialetto vicentino” dal titolo “Dialetto vicentino: sfida 4.0”, con tema “Chiare dolci e fresche acque (Petrarca)”.

Con 32 opere arrivate dall’Italia e sei dall’estero, si è confermata anche quest’anno una nutrita partecipazione all’iniziativa promossa dall’associazione Vicentini nel Mondo e dal Cenacolo Poeti Vicentini, in collaborazione con la Bertoliana, con il patrocinio della Provincia di Vicenza e il contributo di Viacqua, a testimonianza dell’attualità del dialetto vicentino come mezzo di espressione per persone di tutte le età, sia in provincia che nelle comunità vicentine all’estero.

Presiederanno la cerimonia Mattea Gazzola, direttore della Biblioteca civica Bertoliana, Denise Mingardi, presidente Cenacolo Poeti Vicentini, Ferruccio Zecchin, presidente dell’associazione Vicentini nel Mondo e Giuseppe Castaman, presidente di Viacqua.