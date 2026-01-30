Detenuto vicentino di 33 anni si toglie la vita al Due Palazzi di Padova

Aveva 33 anni il detenuto vicentino che nella notte del 29 gennaio si è tolto la vita all’interno del carcere Due Palazzi di Padova. Si tratta del secondo suicidio in pochi giorni, un episodio che riporta drammaticamente al centro dell’attenzione la situazione di profondo disagio che attraversa il sistema penitenziario italiano. Nella stessa serata, un fatto analogo si è verificato nel carcere di Potenza, dove però l’allarme lanciato da altri detenuti ha consentito al personale di intervenire in tempo, salvando la vita all’uomo coinvolto.

Il 33enne era arrivato a Padova dal carcere di Vicenza, dove aveva trascorso circa un anno di detenzione, per poi essere trasferito al Due Palazzi lo scorso anno. Si trovava nel circuito del carcere circondariale e stava scontando una pena che sarebbe terminata nel gennaio 2029. Nonostante la presenza di un altro detenuto nella cella, l’allarme è scattato solo pochi istanti dopo l’accaduto: i tentativi di rianimazione si sono rivelati purtroppo inutili.