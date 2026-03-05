Dal 10 al 12 aprile la 33^ Salita del Costo

Manca poco più di un mese alla 33^ edizione della Salita del Costo e la macchina organizzativa dell’evento è già in moto da giorni, sotto l’attenta regia dell’Automobile Club Vicenza che della gara è l’organizzatore. Ricalcando il programma della scorsa edizione la Salita del Costo anche nel 2026 sarà la prima cronoscalata a disputarsi sul territorio nazionale, forte anche delle confermate validità per

Campionato Italiano Velocità Montagna girone Nord e per la IRS CUP, il trofeo interregionale

che proprio lo scorso anno mosse i primi passi nella gara di Cogollo del Cengio.

La gara si correrà domenica 12 aprile in un’unica manche, snodandosi sul percorso della strada

provinciale 349 con inizio dal bivio Bramonte e il traguardo posizionato 9.910 metri dopo. Due

saranno invece le manche di ricognizione distribuite nella giornata del sabato.

Il tutto avrà inizio con le operazioni delle verifiche: le sportive da svolgersi in via San Lorenzo,

3 a Caltrano e le tecniche nell’area industriale della medesima località. Le prime si svolgeranno

dalle 10 alle 17 seguite, come da regolamento, mezzora più tardi dalle seconde.

A concludere la manifestazione sarà la cerimonia delle premiazioni di nuovo ospitata al

Palaciclamino situato nel Piazzale Vecchia Stazione a Cesuna di Roana. La segreteria di gara

avrà sede nella frazione Mosson di Cogollo del Cengio, in via Centro, 26 dove nella sola giornata

di venerdì 10 aprile sarà localizzata anche la sala stampa; quest’ultima, il sabato e la domenica,

sarà localizzata nel motorhome posizionato alla partenza della gara in località Bramonte

all’inizio della SP 349 “del Costo”. Sarà aperta dalle 8 sino al termine di prove, il sabato, e della

gara alla domenica.

