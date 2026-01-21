Un weekend di sport e benessere sulla neve: Naturalmente a Roana Winter Edition

C’è un momento, in inverno, in cui la montagna si rivela nella sua forma più essenziale: all’alba, quando il silenzio è intatto, e la sera, quando la neve restituisce la luce. Dal 23 al 25 gennaio 2026 Naturalmente a Roana, il progetto promosso dal Comune di Roana, con il patrocinio del Comune di Rotzo, per valorizzare l’Altopiano attraverso natura, movimento e benessere, cambia stagione e ritmo ma non visione: con la Winter Edition propone un fine settimana di esperienze outdoor sulla neve, pensate per vivere la montagna in modo attivo e consapevole. In programma albe sugli sci e con le ciaspole, escursioni nella luce, uscite serali e appuntamenti sportivi che trasformano il paesaggio in un invito a respirare, muoversi e ritrovare presenza.

«Naturalmente a Roana – Winter Edition è un appuntamento che valorizza l’offerta invernale del nostro territorio attraverso un programma strutturato di attività sportive e outdoor sulla neve– racconta Marzia Rigoni, Assessore al turismo del Comune di Roana- – Le albe sugli sci e con le ciaspole, le escursioni al Forte Campolongo e al Verena, insieme alla Campolongo Winter Night Run, rappresentano un’occasione per promuovere un turismo attivo e destagionalizzato, capace di coinvolgere pubblici diversi e di mettere in rete luoghi, associazioni e operatori del territorio. È un progetto che unisce sport, natura e qualità dell’esperienza, rafforzando l’identità di Roana come destinazione turistica invernale attenta alla sostenibilità e al benessere»

Il programma della Winter Edition si sviluppa seguendo il ritmo naturale delle giornate invernali, dall’alba alla notte, alternando esperienze di movimento, scoperta e condivisione nei luoghi simbolo dell’Altopiano.

All’alba (sabato 24 e domenica 25 gennaio), quando la montagna è ancora immersa nel silenzio, il Festival invita a vivere uno dei momenti più suggestivi dell’inverno. Le uscite sugli sci a Mandrielle e le ciaspolate a Forte Campolongo accompagnano i partecipanti lungo percorsi guidati mentre il sole sorge sull’Altopiano, con rientro e colazione in rifugio. Le esperienze sono proposte in due gruppi, con tracciati differenziati adatti anche a principianti e bambini, per rendere l’incontro con l’alba accessibile e condiviso.

Durante il giorno (sabato 24 e domenica 25 gennaio), la montagna si apre al movimento lento e continuo. Le escursioni sugli sci verso Mandrielle e le proposte del Verena Winter Experience permettono di attraversare boschi e spazi aperti, vivendo il paesaggio invernale come occasione di equilibrio, benessere e ascolto del proprio ritmo, con itinerari differenziati per difficoltà e durata.

Con il calare della luce (sabato 24 gennaio), l’esperienza cambia volto e atmosfera. La Ciaspolata Winter Night conduce lungo sentieri innevati e boschi silenziosi, offrendo un’immersione notturna nella montagna, con rientro e cena in rifugio. Accanto a questa proposta, la Campolongo Snow Experience (venerdì 23 gennaio) unisce avventura e convivialità con un’escursione guidata in motoslitta, seguita dalla serata in rifugio.

Cuore sportivodella Winter Edition è la Campolongo Winter Night Run (sabato 24 gennaio), realizzata dalla Associazione Trail Running 7C (Altopiano 7 Comuni) con il sostegno del Comune di Roana. Giunta alla terza edizione, la corsa in notturna sulla neve si svolge tra il Centro Fondo Campolongo e l’omonimo rifugio, nel comune di Rotzo (VI).

Il percorso principale è di 10 km, da correre al proprio ritmo interamente su terreno innevato, lungo un tracciato che si snoda principalmente sulle piste da sci di fondo – anello turistico e anello agonistico – con 151 metri di dislivello positivo. L’evento, ospitato sui tracciati che negli anni scorsi hanno accolto i Campionati Mondiali ed Europei di Winter Triathlon, è aperto a tutti e offre l’opportunità di vivere un’esperienza sportiva e di condivisione in un contesto naturalistico suggestivo e in un clima festoso sotto le stelle.

Oltre alla prova principale (partenza alle 18.00), è prevista la Winter Night Run – Kids, un mini trail sulla neve di 2 km aperto a bambini e ragazzi fino a 14 anni (partenza alle 17.00). A seguire pasta party, aperitivo e DJ set, per tutti i partecipanti nei locali del Rifugio Campolongo.

«La Campolongo Winter Night Run alla sua terza edizione ha subito avuto il riscontro che attendavamo! A tre settimane dall’evento siamo già oltre ai 300 iscritti, oltre a quasi 30 bambini/ragazzi per la 2 km – conclude Leonardo Franco presidente dell’Associazione Trail Running. – Lo scenario è perfetto, con i percorsi interamente innevati, speriamo ora solo in una bellissima serata sotto alle stelle! L’abbinata con le attività di Naturalmente Roana Winter rende l’evento completo ed interessante per i gruppi di amici e le famiglie, per passare insieme un week end di sport e natura, con attività adatte a tutte le età!»

Naturalmente a Roana Winter Edition è promossa dal Comune di Roana, con il patrocinio del Comune di Rotzo e realizzata in collaborazione con l’Associazione Trail Running 7C, i Comprensori sciistici del Verena e di Campolongo, Asiago 7 Comuni – L’Altopiano e IAT Roana.

PROGRAMMA

Naturalmente a Roana – Winter Edition | Quando e dove

Venerdì 23 gennaio

Campolongo Snow Experience

Un’avventura invernale tra motori e neve: vivi l’emozione di un’escursione guidata in motoslitta. A seguire cena in rifugio

17.30: turni da 20–25’, a coppie

Iscrizione obbligatoria – evento a pagamento

Tel. 0424 66487

Sabato 24 gennaio

Alba sugli sci – Mandrielle

Scivola nel silenzio dell’alba per raggiungere Mandrielle nel momento in cui il sole illumina l’Altopiano. Rientro con colazione a rifugio Campolongo. 2 gruppi

6.45: partenza da Centro Fondo Campolongo e arrivo all’alba

Secondo gruppo con giro più breve, adatto anche a principianti e bambini

Iscrizione obbligatoria – evento a pagamento

Tel. 0424 66487

6.30: apertura straordinaria Centro Fondo (anche per sci libero – tariffe in vigore)

Alba con le ciaspole – Forte Campolongo

Ciaspolata sulla neve mentre il cielo si colora di luce: un’escursione suggestiva fino al Forte Campolongo. Rientro con colazione a rifugio Campolongo. 2 gruppi

6.45: partenza da Rifugio Campolongo

Secondo gruppo con giro più breve, adatto anche a principianti e bambini

Iscrizione obbligatoria – evento a pagamento

Tel. 0424 66487

6.30: apertura straordinaria Centro Fondo (anche per sci libero – tariffe in vigore)

Verena Winter Experience

Facile ciaspolata alla scoperta dei boschi del Verena, tra panorami aperti e silenzi d’alta quota

9.30 – 12.30: partenza da Piazzale Verenetta

Iscrizione obbligatoria – evento a pagamento

Tel. 347 1836825 – www.asiagoguide.com

Mattinata sugli sci – Mandrielle

Escursione guidata sugli sci per ammirare i paesaggi innevati dell’Altopiano, attraversando boschi e ampi spazi aperti fino a Mandrielle. Rientro con pranzo a rifugio Campolongo

10.30: partenza da Rifugio Campolongo

Minimo 15 partecipanti

Iscrizione obbligatoria – evento a pagamento

Tel. 0424 66487

Ciaspolata Winter Night

Uscita accompagnata con le ciaspole per vivere l’atmosfera della montagna di notte, camminando nel buio tra boschi silenziosi e paesaggi innevati fino a raggiungere Mandrielle. Rientro con cena in rifugio Campolongo

18.00 / 18.30: partenza da Rifugio Campolongo

Iscrizione obbligatoria – evento a pagamento

Tel. 0424 66487

Campolongo Winter Night Run

Una corsa serale sulla neve che attraversa le piste di sci di fondo di Campolongo, illuminata dalle luci della notte e dal cielo stellato. Un evento aperto a tutti.

Al termine della gara, la serata prosegue in rifugio con pasta party, aperitivo e DJ set. Percorso di 10 km con 151 m di dislivello positivo e negativo.

Campolongo Winter Night Run – Kids

17.00: percorso di 2 km con 151 m di dislivello positivo e negativo

Partenza e arrivo: Rifugio Campolongo (VI)

Nessun tempo limite

Tracciato disponibile su OpenRunner

www.trailrunningaltopiano7c.com

Campolongo Winter Night Run

18.00: percorso di 10 km con 151 m di dislivello positivo e negativo

Partenza e arrivo: Rifugio Campolongo (VI)

Tempo massimo: 2 ore

Tracciato disponibile su OpenRunner

www.trailrunningaltopiano7c.com

Domenica 25 gennaio

Verena Winter Experience

Ciaspolata impegnativa fino a Cima Verena, per ammirare le prime luci del mattino

7.00: partenza da Piazzale Verenetta

Iscrizione obbligatoria – evento a pagamento

Tel. 347 1836825 – www.asiagoguide.com

Alba sugli sci – Mandrielle

Scivola nel silenzio dell’alba per raggiungere Mandrielle nel momento in cui il sole illumina l’Altopiano. Rientro con colazione a rifugio Campolongo. 2 gruppi

6.45: partenza da Centro Fondo Campolongo e arrivo all’alba

Secondo gruppo con giro più breve, adatto anche a principianti e bambini

Iscrizione obbligatoria – evento a pagamento

Tel. 0424 66487

6.30: apertura straordinaria Centro Fondo (anche per sci libero – tariffe in vigore)

Alba con le ciaspole – Forte Campolongo

Ciaspolata sulla neve mentre il cielo si colora di luce: un’escursione suggestiva fino al Forte Campolongo. Rientro con colazione a rifugio Campolongo

6.45: partenza da Rifugio Campolongo

Secondo gruppo con giro più breve, adatto anche a principianti e bambini

Iscrizione obbligatoria – evento a pagamento

Tel. 0424 66487

6.30: apertura straordinaria Centro Fondo (anche per sci libero – tariffe in vigore)

Mattinata sugli sci – Mandrielle

Escursione guidata sugli sci per ammirare i paesaggi innevati dell’Altopiano, attraversando boschi e ampi spazi aperti fino a Mandrielle. Rientro con pranzo a rifugio Campolongo

10.30: partenza da Rifugio Campolongo

Minimo 15 partecipanti

Iscrizione obbligatoria – evento a pagamento

Tel. 0424 66487

Info Comune di Roana

0424 694361 – chalet@comune.roana.vi.it

www.naturalmenteroana.it

Ufficio stampa

Giuseppe Bettiol

349 1734262

comunicati@giuseppebettiol.it

www.giuseppebettiol.it