22 Dicembre 2025 - 16.16
DA VICENZA A NEW YORK E RITORNO: IL COREOGRAFO MARCO PELLE TORNA A CASA PER L’OLIMPICHETTO IN BASILICA
Dalle origini vicentine ai palcoscenici internazionali, con base stabile a New York, dove oggi firma coreografie apprezzate in tutto il mondo. Dopo 20 anni di assenza, l’artista torna a Vicenza per un appuntamento di grande prestigio, scegliendo la suggestiva scenografia dell’Olimpichetto in Basilica Palladiana. In scena uno spettacolo già applaudito su importanti teatri internazionali, che segna un ritorno alle radici carico di significato e valore simbolico.