DA VICENZA A MIRABILANDIA: DAVIDE PADOVAN, VOCE E VOLTO DI HOT WHEELS TRA ACROBAZIE E ADRENALINA

Se siete stati a Mirabilandia, non potete perdervi lo spettacolo per eccellenza: Hot Wheels, un concentrato di adrenalina, motori e acrobazie mozzafiato. A rendere ogni esibizione ancora più coinvolgente c’è il vicentino Davide Padovan, voce e volto dello show, un presentatore che ha il lavoro nel sangue e che con la sua energia trascina ogni giorno migliaia di spettatori, legato all’eccellenza del mondo circense italiano.