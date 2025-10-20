STREET TG
DA VICENZA A MIRABILANDIA: DAVIDE PADOVAN, VOCE E VOLTO DI HOT WHEELS TRA ACROBAZIE E ADRENALINA

Elisa Santucci
Se siete stati a Mirabilandia, non potete perdervi lo spettacolo per eccellenza: Hot Wheels, un concentrato di adrenalina, motori e acrobazie mozzafiato. A rendere ogni esibizione ancora più coinvolgente c’è il vicentino Davide Padovan, voce e volto dello show, un presentatore che ha il lavoro nel sangue e che con la sua energia trascina ogni giorno migliaia di spettatori, legato all’eccellenza del mondo circense italiano.

