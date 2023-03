CUOA e La Camera di Commercio di Vicenza rinnovano l’impegno per il territorio: 110.000 euro stanziati

La Camera di Commercio di Vicenza, nell’ambito delle iniziative a favore dello sviluppo economico, sociale e culturale del proprio territorio, ha deliberato anche quest’anno un contributo straordinario di 110 mila euro destinati alla Fondazione CUOA per finanziare la partecipazione ai percorsi formativi della Business School vicentina.

“In uno scenario globale e altamente competitivo che si evolve continuamente, sono richieste competenze sempre più di alto profilo – sottolinea Giorgio Xoccato, presidente della Camera di Commercio di Vicenza -, sia ai giovani manager per affermarsi nel mercato del lavoro, sia alle imprese per competere sui mercati. Per questo motivo come Camera di Commercio rinnoviamo il nostro sostegno ai giovani che intendono investire nella propria formazione e alle aziende che offrono agli amministratori, ai soci e ai propri dipendenti percorsi strutturati di crescita sul piano delle competenze. Viviamo in un’epoca di crescente specializzazione, ma allo stesso tempo soprattutto in ambito economico è fondamentale essere in grado di avere anche uno sguardo a 360°, attento a cogliere e anticipare le dinamiche future. Tutto questo richiede l’acquisizione di strumenti concettuali e conoscenze sempre più approfondite, e in questo senso i percorsi proposti dal CUOA possono essere una risorsa strategica”.

“Per CUOA, il legame con il territorio è fondamentale – spiega Giuseppe Caldiera, Direttore Generale della Business School – Pur svolgendo le nostre attività a livello nazionale e anche internazionale, l’impegno che mettiamo nel nostro territorio, nella nostra Vicenza, è costante. Vogliamo continuare a essere un punto di riferimento e dare un contributo concreto allo sviluppo delle imprese e alla crescita delle persone. La collaborazione con La Camera di Commercio di Vicenza nasce dalla condivisione di un obiettivo in cui entrambi crediamo: desideriamo offrire opportunità di valore ai giovani, che sono il nostro futuro e che stanno costruendo il loro percorso professionale, e desideriamo sostenere le imprese che credono nell’importanza di investire in competenze robuste e aggiornate per la crescita e la solidità del business, essenziali anche per il benessere della nostra comunità”.

Si tratta di due differenti contributi.

Il primo, di 59 mila euro prevede la concessione di 14 agevolazioni economiche a giovani laureati e laureandi vicentini per sostenere la loro partecipazione ai Master full time CUOA in partenza nell’anno 2023.

Il secondo, anch’esso di 51 mila euro, è rivolto alle imprese vicentine e prevede l’erogazione di 12 agevolazioni economiche per la partecipazione agli MBA e Master specialistici part time CUOA in partenza nell’anno 2023.

Da sempre CUOA e Camera di Commercio svolgono un ruolo fondamentale nel territorio vicentino, entrambi punti di riferimento imprenditoriali nei quali si esprimono realtà eccellenti per prodotti e processi, ma anche per competenze e capacità di attrarre e sviluppare il talento.

L’obiettivo comune è incentivare la partecipazione ai percorsi di alta formazione manageriale e imprenditoriale di giovani laureati e laureandi, manager e imprenditori, che possono fruire dell’agevolazione per un loro percorso professionale e personale, e dare un contributo alle imprese, che hanno la possibilità di investire su loro risorse ad alto potenziale.

Nello specifico, i Master full time CUOA per i quali si potranno ottenere le agevolazioni economiche sono i seguenti:

Master in Gestione d'Impresa 29a edizione (7 giugno 2023 – 7 giugno 2024), n. 4 agevolazioni di euro 4.250 ciascuna

Master in Marketing e Brand Management 6a edizione (7 giugno 2023 – 29 marzo 2024), n. 3 agevolazioni di euro 4.000 ciascuna

Master in Retail Management e Marketing 21a edizione (8 novembre 2023 – 12 luglio 2024), n. 3 agevolazioni di euro 4.000 ciascuna

Master in Gestione d'Impresa 30a edizione (8 novembre 2023 – 8 novembre 2024), n. 4 agevolazioni di euro 4.500 ciascuna.

Potranno partecipare alla concessione di queste agevolazioni economiche laureati/laureandi di 1° o 2° livello residenti in Provincia di Vicenza che hanno superato le selezioni di ammissione ai Master full time CUOA.

Gli MBA e Master specialistici part time CUOA per i quali si potranno ottenere le agevolazioni economiche sono i seguenti:

MBA International Program (13 aprile 2023 – 28 settembre 2024), n. 3 agevolazioni di euro 4.500 ciascuna

Master in Lean Management (8 giugno 2023 – 20 luglio 2024), n. 3 agevolazioni di euro 3.500 ciascuna

Executive MBA, (13 ottobre 2023 – 28 giugno 2025), n. 3 agevolazioni di euro 4.500 ciascuna

Executive Master per Imprenditori, (3 novembre 2023 – 4 luglio 2025), n. 3 agevolazioni di euro 4.500 ciascuna

La partecipazione ai corsi MBA e Master specialistici part time CUOA in partenza nell’anno 2022 potrà riguardare i dipendenti, imprenditori, amministratori e soci della società che hanno superato o supereranno le selezioni di ammissione.