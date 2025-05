Controlli nei locali pubblici dell’Alto Vicentino: sanzioni per oltre 17.000 euro

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Schio (VI), 30 aprile 2025 – Nella mattinata del 30 aprile, i Carabinieri della Compagnia di Schio, con il supporto del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (NAS) di Padova e del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Vicenza, hanno effettuato una serie di controlli straordinari in esercizi pubblici nei comuni di Piovene Rocchette, Santorso e Cogollo del Cengio.

L’operazione, finalizzata a verificare il rispetto delle normative in materia di sicurezza sul lavoro e igiene alimentare, ha portato a diverse sanzioni.

In particolare, a Piovene Rocchette, i Carabinieri della Stazione di Valli del Pasubio, con il supporto dell’Ispettorato del Lavoro, hanno ispezionato un esercizio pubblico locale, deferendo in stato di libertà il legale rappresentante. A suo carico sono emerse violazioni per mancato aggiornamento del documento di valutazione dei rischi e assenza della nomina del medico competente, con ammende complessive superiori a 11.000 euro.

A Santorso e Cogollo del Cengio, invece, i Carabinieri della Stazione di Piovene Rocchette e il NAS di Padova hanno effettuato controlli in due esercizi pubblici. In entrambi i casi, sono state accertate irregolarità relative alla mancata attuazione delle procedure di autocontrollo per la vendita di prodotti non preimballati, in violazione delle norme sulle indicazioni obbligatorie. I legali rappresentanti sono stati sanzionati amministrativamente per un totale di 6.000 euro.

L’attività rientra in un più ampio piano di prevenzione e tutela della salute pubblica e della sicurezza nei luoghi di lavoro predisposto dai Carabinieri nel territorio.