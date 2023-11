Consegna della Sciarpa Tricolore ai Funzionari della Polizia di Stato immessi in ruolo

Il Questore della provincia di Vicenza, dr. Dario SALLUSTIO, nel corso di una solenne cerimonia in video-collegamento con la Scuola Superiore di Polizia di Roma, ha consegnato la Sciarpa Tricolore ad un Funzionario della Polizia di Stato nominato Vice Commissario nell’anno in corso.

Come noto, la Sciarpa Tricolore assume un particolare valore per i Funzionari della Polizia di Stato, non soltanto perché simboleggia le delicate funzioni che vengono assegnate dalla legge a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, ma soprattutto per la solennità che essa conferisce alle attribuzioni esercitate al servizio delle istituzioni democratiche e dei cittadini (come espressamente sancisce l’art. 254 della legge 1 aprile 1981, nr. 121 recante il “Nuovo Ordinamento dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza”). La consegna della Sciarpa Tricolore simboleggia l’incarico di fedeli custodi dell’onore della nostra Bandiera, memori della storia e delle tradizioni della Polizia e del sacrificio estremo della vita ad essa tributato dagli innumerevoli poliziotti caduti nell’adempimento del dovere. Accompagna il Funzionario in ogni tappa della sua carriera, essendo testimonianza fedele della “missione” assunta all’atto del giuramento di fedeltà alla Repubblica ed espressione della sua “vocazione” autentica al servizio della gente.

Pertanto, al termine della Cerimonia tenutasi a Roma, presso la Scuola Superiore di Polizia, dove il Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza ha consegnato la Sciarpa Tricolore ai Funzionari della provincia di Roma entrati in ruolo nel 2023, il Questore di Vicenza ha inteso richiamare la sensibilità dei Dirigenti della Questura sull’importante significato della funzione svolta in favore della collettività ed ha simbolicamente consegnato la Sciarpa Tricolore al Vice Commissario dr. Massimo BENETELLO che nel 2023 è stato promosso al ruolo di Funzionario pur andando in pensione da qualche settimana (in precedenza era stato in servizio al Commissariato di P.S. di Bassano del Grappa).

Una Cerimonia estremamente significativa con un’importante riflessione sulla delicatezza e le responsabilità del ruolo svolto.