Codice rosso nel Vicentino – Si avvicina alla ex, arrestato 28enne straniero

Nell’ambito del rafforzamento dei servizi di controllo del territorio disposto dal Comando Compagnia dei Carabinieri di Schio, nella giornata di giovedì 25 aprile si sono registrati un arresto in flagranza e due denunce in stato di libertà.

In particolare, i carabinieri della Stazione di Arsiero hanno arrestato un cittadino nigeriano di 28 anni per violazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa. Il provvedimento era stato emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vicenza nell’ambito di un procedimento per maltrattamenti in famiglia ai danni dell’ex convivente.

L’intervento è scattato dopo una segnalazione giunta al NUE 112 riguardante una persona sospetta introdottasi all’interno di un complesso residenziale del centro storico di Schio. I militari, intervenuti prontamente, hanno trovato il 28enne in compagnia della ex compagna, violando così le disposizioni del “codice rosso”. Dopo gli accertamenti, il giovane è stato arrestato e trasferito in camera di sicurezza, in attesa dell’udienza di convalida, come disposto dal Pubblico Ministero di turno della Procura della Repubblica di Vicenza.