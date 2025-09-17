STREET TG
BANCA DELLE TERRE VENETE, CINQUE ANNI DI SUCCESSI E NUOVE SFIDE, LA FESTA DEI SOCI

Laura Campagnolo
Quest’anno la festa annuale delle socie e dei soci di Banca delle Terre Venete assume un significato speciale: ricorrono i cinque anni dalla nascita dell’istituto, che oggi conta 58 filiali distribuite in decine di Comuni. In questo periodo la banca ha registrato un importante incremento di patrimonio e di adesioni, segno della fiducia del territorio. Cresce anche l’impatto sociale delle attività, con particolare attenzione all’ambiente e ai giovani. Servizio di Laura Campagnolo.

